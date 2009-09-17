Крымский спикер потребовал от оппонентов уйти в честную оппозицию

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО требует от оппонентов добровольно уйти с руководящих должностей в правительстве и парламенте автономии. Спикер советует сделать это до того, как он созовет внеочередную сессию.

«Те, кто не хочет работать на Крым, должны уйти в отставку до внеочередной сессии, добровольно сложить полномочия председателей комиссий и министерские портфели», - сказал ГРИЦЕНКО.

Руководитель крымского парламента считает ненормальным то, что некоторые чиновники Совета министров и члены президиума Верховной Рады Крыма позиционируют себя как оппозиционеры и критикуют власть автономии. «Те, кто стоит у власти и критикует власть, кого они имеют в виду?», - возмутился спикер.

«Нужно находиться в честной оппозиции», - добавил он.

Дату проведения внеочередной сессии ГРИЦЕНКО не уточнил. Она будет озвучена после консультаций с руководителями депутатских фракций в парламенте, сказал спикер.