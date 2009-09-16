Янукович в Крыму занял сторону людей с сомнительной репутацией

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в Крыму сделал ставку на партийную группу, связанную с криминальными структурами, об этом УНИАН заявил политолог Владимир ПОЛЯКОВ, комментируя решение президиума политсовета исключить народного депутата Василия КИСЕЛЕВА из рядов партии.

«Следует отметить, что Василий КИСЕЛЕВ давно и последовательно в Крыму выступал против присутствия в крымской организации партии людей, которые были связаны с криминалом или запятнали себя в разных скандалах», - отметил эксперт.

При этом он напомнил о решении совета крымской организации Партии регионов с требованиями к Анатолию ГРИЦЕНКО добровольно уйти в отставку с должности председателя Верховной Рады Крыма и руководителя депутатской фракции «Блок «За Януковича!» в парламенте автономии.

«Следует также обратить внимание, что решение президиума политсовета Партии регионов, прямо противоположное решению крымского политсовета, который не только рекомендовал возобновить руководство Василия КИСЕЛЕВА в партийной организации, но и «почистить» ряды партии. Так что можно сделать вывод, что Виктор ЯНУКОВИЧ занял сторону и сделал ставку на людей с сомнительной репутацией в Крыму», - считает ПОЛЯКОВ.

По словам политолога, такое решение Партии регионов связано со снижением рейтинга ЯНУКОВИЧА в Крыму, и поэтому та команда, которая сейчас стала у руля республиканской организации, в избирательной кампаний будет использовать криминальные методы образца 2004 года.