В Джанкое проводят массовый осмотр школьников. На всякий случай

Массовый медицинский осмотр школьников проходит в четверг и пятницу в крымском городе Джанкой.

Его решили провести, в том числе и потому, что за последние несколько дней выявлены 13 человек – шесть взрослых и семь детей (возраст от 7 до 15 лет), которые контактировали с больными детсадовцами и жалуются на здоровье. Один контактный ребенок школьного возраста, которого выявили еще 6 сентября, уже выписан из больницы.

«В выявлении контактных нет ничего экстраординарного. Этого стоило ожидать. Где-то не совсем соблюдались принципы личной гигиены. Главное – что они выявлены и лечатся», – сообщил по телефону УНИАН первый заместитель министра здравоохранения Крыма Сергей ГАВРИЛЕНКО.

По его данным, на лечении в больнице находятся 11 воспитанников детсадов, остальные малыши уже выписаны. «Через стационар прошли 202 ребенка, из них 11 дошколят еще находятся там. Они – «легкие», – сказал ГАВРИЛЕНКО.

Из 9-ти детсадов Джанкоя по-прежнему закрыты те три, из которых в больницу поступало больше всего дошкольников, рассказали УНИАН в отделе образования Джанкойского городского совета.

Всего в Джанкое восемь общеобразовательных и одна вечерняя школы, сейчас там идет медосмотр детей. «Школы не закрыты, об этом и речи не велось! Они работают, весь персонал на местах, просто пока не ведутся занятия. В течение двух дней в школах будет проводиться профилактический осмотр детей врачами всех специальностей», – отметила собеседница агентства.

Занятия в школах возобновятся с понедельника. «С понедельника все приступают к занятиям», – подчеркнули в отделе образования.

Дошкольники с диагнозом «гастроэнтероколит» начали поступать в больницу Джанкоя 3 сентября.

6 сентября первый заместитель главного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ заявила, что причиной массового отравления воспитанников детсадов Джанкоя стал кефир, инфицированный возбудителем дизентерии.

Кисломолочный продукт поставлялся в детсады с молокозавода Геническа Херсонской области. Ранее подобных инцидентов не было.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления детей. Проводится расследование.

Надзорное ведомство намерено проверить законность проведения тендеров на закупку продуктов питания для школ и детсадов Крыма.