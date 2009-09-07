СБУ предупредила Крым из-за билбордов Инны Богословской

Служба безопасности Украины официально предупреждает органы власти Симферополя и Севастополя о недопустимости размещения плакатов антигосударственного содержания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Сегодня выносятся официальные предупреждения от имени государства, от имени СБУ руководителям местных органов власти Севастополя и Симферополя, допустивших незаконное распространение, установление этих плакатов (билбордов народного депутата Инны БОГОСЛОВСКОЙ с призывом к нарушению территориальной целостности Украины) в Севастополе и Симферополе, поскольку они являются антигосударственными, и направление их содержания противоречит Конституции Украины», - сказал он.

4 сентября НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что СБУ завершила доследственную проверку и передала в Генеральную прокуратуру материалы в отношении БОГОСЛОВСКОЙ о нарушении территориальной целостности Украины.

Статья 110 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Проверка проводилась в связи с размещением в Крыму билбордов БОГОСЛОВСКОЙ с призывом: «Хватит делить Севастополь! Дадим городу статус украинско-российской территории!». Украинская народная партия обратилась в СБУ с просьбой возбудить уголовное дело по факту размещения плакатов.

НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что в действиях народного депутата СБУ видит прямое нарушение Конституции. Более того, по его словам, СБУ просит Генпрокуратуру именно спецслужбе поручить расследование этого уголовного дела.