Пограничники оказали помощь упавшему со скалы севастопольцу

Пограничники оказали помощь 36-летнему жителю Севастополя, который упал со скалы.

Сотрудники Севастопольского отряда морской охраны получили сообщение о несчастном случае накануне вечером, информирует пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

К месту происшествия в экстренном порядке вышел катер морской охраны. «Пограничники обнаружили на камнях мужчину, который нуждался в медицинской помощи. Его подняли на борт и доставили в расположение Севастопольского отряда морской охраны, где уже ждали врачи «скорой помощи», - отмечается в сообщении.

У севастопольца выявили многочисленные переломы и сотрясение головного мозга. После оказания первой помощи пострадавшего отправили в больницу.