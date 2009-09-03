Томенко: осталось пообещать мужчинам вино, а женщинам - цветы

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет о необходимости прагматизаци предвыборной президентской кампании.

Как сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, в эфире телекомпании «Черноморка» он сказал: «Я в Крыму видел биг-борды многих кандидатов в президенты с огромным количеством обещаний. Одни обещают воду, другие - язык или дороги, еще одни обещают России Севастополь. Среди такого большого количества обещаний складывается впечатление, что осталось лишь пообещать всем мужчинам Крыма утром бесплатно крымское вино разливать, а женщинам - цветы дарить».

По убеждению Н.ТОМЕНКО. стоит остановить парад обещаний кандидатов в президенты, а вместо этого предлагать обществу антикризисные проекты. «Сегодня нужно дать ответ на принципиальные вопросы: какие первоочередные меры по выходу из кризиса и какая команда будущего президента будет это делать», - отметил он. «И только ответ на эти вопросы, - считает Н.ТОМЕНКО, - даст возможность для серьезной прагматичной и рациональной дискуссии во время президентской избирательной кампании».

В то же время, заместитель председателя ВР обратил внимание на то, что многие кандидаты в президенты, как Арсений ЯЦЕНЮК, Инна БОГОСЛОВСКАЯ, Виктор ЯНУКОВИЧ, разместили в Крыму свою внешнюю рекламу на русском языке, что противоречит действующему законодательству.

Отвечая на вопрос о шансах кандидатов в президенты, Н.ТОМЕНКО сказал, что «пока реально есть два кандидата: В.ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО. И между ними разворачивается основная борьба».

Также Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что «действующий Президент Виктор ЮЩЕНКО поступил бы правильно и полезно и для страны, и для себя, если бы сделал заявление о том, что его главное задание - обеспечить демократический переход власти от одного президента к другому, и отказался бы от участия в президентской избирательной кампании».