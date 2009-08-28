Глава МВД выгоняет на пенсию заплывших жиром милиционеров

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО обязал руководителей региональных подразделений МВД с 1 сентября до конца года уволить из органов внутренних дел всех коррупционеров.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение ЛУЦЕНКО дал сегодня на расширенной коллегии МВД в Хмельницком.

«В последнее время меня тревожит исполнительное поведение ваших подчиненных, – сказал министр, обращаясь к руководителям областных управлений милиции. – У меня такое впечатление, что вы заплыли жиром после назначения в 2005 году начальниками областных и территориальных управлений. С 1 сентября до конца года – период очистки милиции. Вычищайте всех, кто угодил за незаконные деяния: или в прокуратуру (виновных), или на пенсию».

При этом он напомнил руководителям областных управлений, что во время их назначения была договоренность о том, что работник милиции, который совершил коррупционные действия и которого суд признал коррупционером, должен был на следующий день быть уволен из органов внутренних дел.

«Мы договорились, что на следующий день такой человек должен уйти из органов к чертовой матери… Что я должен еще сделать, чтобы работники милиции, признанные судами коррупционерами, были в тот же день уволены из органов внутренних дел? Только 60 из 163 коррупционеров уволены. Все кумовья или нужные люди? Я этого не признаю и признавать не буду! Почему сегодня возобновляются те (негативные) тенденции, которые были раньше? Кому нужна такая правоохранительная система, которая убивает людей во время досудебного следствия? Когда торгуют совестью, погонами, прикрываясь к тому же министром. Я не смирюсь с этим. Я надеюсь, что мы команда не только в День милиции, когда поднимаем рюмку, но команда каждый день», – сказал ЛУЦЕНКО.

По словам министра, у него создается впечатление, что во многих областях наступили времена «спокойствия и самовлюбленности, возвращаются старые порядки». «Я этого не допущу», – заверил ЛУЦЕНКО.