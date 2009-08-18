Крымские татары приостанавливают пикет под окнами Тимошенко

Крымские татары из общественного объединения «Авдет», которые требует передать 845 га земли, находящейся в настоящее время в сфере управления центральных органов власти, с 19 августа на время поста прекращают акцию протеста перед зданием Кабинета министров.

«Наступил благословенный месяц рамадан. Пришло время великого поста. Каждый, кто считает себя мусульманином, в этот период будет строго воздерживаться от соблазнов, стремиться как можно больше молиться Господу Богу. Ничто мирское не должно отвлекать человека от поклонения Всевышнему. Поэтому крымские татары, защищающие свои гражданские права в Крыму, решили на время поста приостановить акции протеста, отозвать своих представителей и снять пикет перед зданием Кабинета министров Украины», - говорится в заявлении, текстом которого располагает УНИАН.

Рабочая группа правительственной комиссии провела инвентаризацию земучастков общей площадью 1985,27 га, находящихся в постоянном пользовании государственных предприятий, учреждений и организаций, подчиненных министерствам и ведомствам Украины.

В результате работы составлено 19 актов, в том числе проинвентаризированы участки лесного и природно-заповедного назначения общей площадью 201,7 га.