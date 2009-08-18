Большинство построенных с начала 1990-х годов культовых зданий не имеют документов

Больше половины из 166-ти построенных в Крыму с начала 90-х годов прошлого века культовых зданий эксплуатируются без необходимых документов, заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе председатель Республиканского комитета по делам религий Владимир МАЛИБОРСКИЙ.

«Больше половины эксплуатируются без акта сдачи в эксплуатацию, многие построены без проектно-сметной документации, без надлежащего определения земельных участков. Все это создает определенную угрозу для жизни и здоровья граждан», – сказал МАЛИБОРСКИЙ.

По данным чиновника, из 166-ти зданий 80 – мусульманские мечети, из которых только около 10-ти имеют необходимые документы.

«Я не хочу акцентировать (внимание на том), что только мусульманские мечети строятся без правоустанавливающих документов, есть, но просто в меньшей пропорции, такие факты Украинской православной церкви, и евангельских христиан-баптистов, и адвентистов седьмого дня», – отметил МАЛИБОРСКИЙ.

Такой «легковесный подход» к строительству культовых зданий вызывает тревогу у Рескомитета по делам религий, поскольку может привести к печальным последствиям. «Отсутствие полного надзора со стороны контролирующих организаций, прежде всего, в строительной сфере, и отсутствие должной ответственности со стороны религиозных организаций могут привести к очень печальным фактам», – считает глава комитета.

Так, например, в мечете в поселке Октябрьское упала плита, которая не была рассчитана на такой объект, а в храме города Джанкой рухнул стотонный купол (никто не пострадал, поскольку на объекте во время дождя не было людей).

МАЛИБОРСКИЙ отметил, что раньше с большей ответственностью подходили к строительству культовых зданий, о чем свидетельствуют архивы: практически на все объекты есть необходимая документация. «Наши предки очень ответственно относились к этим зданиям, чтобы они не только занимали доминантное положение, чтобы они не только выделялись своей внешностью, но и чтобы они были добротные, чтобы они сохранились на многие века», – подчеркнул председатель крымского Рескомитета по делам религий.

Всего в Крыму в пользовании и собственности религиозных организаций находятся около 700 культовых зданий.