Симферополь на время оставят без ТВ

С 17 по 20 августа в зависимости от погодных условий ориентировочно с 9.00 до 16.00 планируется прекращение трансляции телерадиопрограмм в Симферополе.

Радиотелевизионный передающий центр Крыма будет проводить ремонтно-профилактические работы, об этом сообщил пресс-центр мэрии со ссылкой на информацию государственного предприятия.

РТПЦ приносит извинения жителям и гостям Симферополя в связи с невозможностью просмотра телепрограмм во время проведения работ.