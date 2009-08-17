Симферополь на время оставят без ТВ
15:59, 17 августа 2009Крым
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Просят извинить за неудобства
С 17 по 20 августа в зависимости от погодных условий ориентировочно с 9.00 до 16.00 планируется прекращение трансляции телерадиопрограмм в Симферополе.
Радиотелевизионный передающий центр Крыма будет проводить ремонтно-профилактические работы, об этом сообщил пресс-центр мэрии со ссылкой на информацию государственного предприятия.
РТПЦ приносит извинения жителям и гостям Симферополя в связи с невозможностью просмотра телепрограмм во время проведения работ.
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