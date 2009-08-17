Налоговая оштрафовала КаZантип

В результате проверок восьми торговых объектов и двух объектов общественного питания, расположенных на территории КаZантипа (село Поповка, Крым), налоговая применила финансовые санкции к нарушителям на 32 тыс. грн.

«Основными нарушениями были непроведение расчетных операций через регистраторы, несоответствие наличных денежных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в отчете», - заявили в пресс-службе крымской налоговой.

Проверка проводилась в рамках операции «Курорт».

По данным налоговиков, «в ходе проведения хронометражей» установлено, что в дневное время на территории «Республики Z» находится около 700-800 человек, в ночное - до 1500 человек.

КаZантип, который проводится уже в 17-ый раз, официально открылся в ночь на 2-ое августа и завершится в ночь на 22-ое августа.