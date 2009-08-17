Украина обвиняет Россию в загрязнении Севастопольской бухты

Украина направила Российской Федерации ноту протеста в связи с загрязнением акватории Севастопольской бухты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве исполняющий обязанности первого заместителя министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО.

По его словам, с конца июля российские корабли в бухте «Южная» загрязняют внутренние воды Украины.

КОСТЕНКО напомнил, что существует двустороннее соглашение между Украиной и Россией, которым предусматривается, что в таких случаях российская сторона должна немедленно допустить к месту загрязнения специалистов государственных экологических служб, чтобы они могли взять пробы воды и затем решить, что делать в такой ситуации.

Вместе с тем, по его словам, украинских специалистов не допустили в бухту. «Когда наши коллеги обратились в соответствии с этим соглашением по поводу того, что нужно взять пробы (воды), нам сказали, что это связано с Черноморским флотом (России), зона закрыта, мы вас туда не пускаем», - сказал КОСТЕНКО.

По его словам, это - сознательное нарушение двустороннего соглашения.