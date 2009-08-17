У армии Украины закончились деньги

Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО заявляет, что армия уже почти исчерпала нынешний ресурс для обеспечения своих потребностей и эффективного выполнения задач.

Об этом КИРИЧЕНКО заявил в интервью телеканалу “1+1”.

Комментируя факты массового отключения воинских объектов от энергоснабжения, начальник Генштаба отметил, что “это только начало проблемы”.

“Это только “цветочки”, когда отключают парк воинской части, то мы находим вариант, как его охранять. Но когда отключают жилой городок, где живут жены военнослужащих, дети, это, конечно, вызывает возмущение. Пока это только возмущение жен, и не дай Бог, чтобы оно перешло в возмущение тех людей, которые каждый день имеют дело с оружием”, - сказал КИРИЧЕНКО.

По его словам, “если говорить о ресурсе, то его нет”. “Я сегодня не могу сказать, что мы сэкономим и проживем до конца года – нет!” – сказал Главнокомандующий ВСУ.

Он сообщил, что, например, в Воздушных силах в этом году за счет бюджетных назначений боевой подготовкой занимается только истребительная авиация, которая привлекается к боевому дежурству.

“Все другие виды авиации, в том числе истребительная, которая не привлекается к боевому дежурству, в этом году не готовятся”, - констатировал КИРИЧЕНКО.

В свою очередь, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Александр КУЗЬМУК (фракция Партии регионов) отметил, что ни одна страна в мире во время финансово-экономического кризиса не уменьшила свои ассигнования на национальную оборону. В качестве положительного примера народный депутат привел Беларусь, “которая занимается своими вооруженными силами, которые в настоящее время являются наиболее современными в Европе”.

“То же можно сказать об Азербайджане, Казахстане, где ни на копейку не уменьшено на национальную оборону”, - отметил КУЗЬМУК.

В то же время эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны Валентин БАДРАК также оценил состояние Вооруженных сил Украины как несоответствующее современным требованиям.

“У нас даже система “свой-чужой” сегодня советская. Мы очень устаревшие. Наша армия сегодня “условно” способна отбить агрессию”, - считает эксперт.

По его мнению, если даже начать полноценно финансировать Вооруженные силы Украины, то они выйдут на показатели адекватной боеспособности только через 5-7 лет.

“Это очень рискованная пауза. Но, если мы не возьмемся за это завтра, то дальше будет еще хуже, и мы потеряем армию вообще”, - сказал БАДРАК.