Проводница поезда Симферополь-Москва пыталась вывезти мальчика

Проводница поезда «Симферополь - Москва» пыталась незаконно вывезти из Украины 8-летнего мальчика. Ей помешали сотрудники пограничного отряда в пункте контроля «Харьков».

Как сообщили в пресс-службе Харьковского погранотряда, представители правоохранительных органов разоблачили 43-летнюю проводницу, которая впустила в свой вагон ребенка уже после погранично-таможенного оформления.

Железнодорожница отважилась на правонарушение из-за свой подруги - бабушки мальчика. У 49-летней жительницы Запорожья не было нотариально заверенного поручения от родителей ее внука, поэтому она попросила знакомую вывести ребенка из поезда на время, пока в вагоне будут работать пограничники.

Сотрудница железной дороги задержана в административном порядке за нарушение пограничного режима. Проводится проверка ее причастности к совершению преступления, предусмотренного статьей "незаконная переправка лиц через государственную границу".

С начала года в пунктах пропуска на участке Харьковского отряда из-за отсутствия нотариально заверенных поручений родителей через границу не пропустили больше 60 несовершеннолетних граждан Украины.