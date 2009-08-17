Катер тяжело травмировал украинца

Житель Харькова тяжело травмирован во время купания в море винтом отходящего от берега катера на западе Крыма.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии, информация о несчастном случае в сакском селе Морское поступила к спасателям накануне.

По данным МЧС, инцидент произошел на расстоянии 4-х метров от берега.

«Катер арестован сотрудниками милиции», - отметили спасатели. Расследование обстоятельств происшествия проводит МВД.

Пострадавший доставлен в больницу с рубленной раной бедра, правого предплечья, проникающими ранами брюшной полости. Состояние харьковчанина, 1967 года рождения, оценивается как тяжелое.