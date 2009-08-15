Производителей поддельного алкоголя накрыли в Симферополе

Подпольный цех по производству поддельных акцизных марок и алкоголя ликвидирован в Симферополе.

Крымские сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и Управления налоговой милиции задержали членов организованной преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом поддельных марок, фальсифицированного алкоголя, талонов на получение топлива на АЗС автономии.

Как сообщили в пресс-службе крымского УБОП, изъято более 500 тысяч поддельных "акцизок", 6 типографских станков, оргтехника, матрицы, фотокопии, клише, расходные материалы, заготовки, поддельные печати, около 750 бутылок "левого" алкоголя.

Цех располагался на территории одного из гаражно-строительных кооперативов Симферополя.