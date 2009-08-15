В Черном море утонула россиянка

Жительница Брянской области России утонула во время купания в Черном море на западе Крыма.

Как сообщили в пресс-службе Главное управление Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии, информация о гибели туристки поступила накануне от отдыхающих.

Женщина, 1954 года рождения, купалась в бухте Караджинская.

«По словам свидетелей, тело погибшей было обнаружено на поверхности воды», - отметили спасатели.

Трагедия произошла в районе дикого пляжа.

На место происшествия выезжала оперативная группа Черноморского райотдела МЧС. Обстоятельства гибели отыхающей устанавливаются.

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