В Черном море утонула россиянка
09:45, 15 августа 2009Крым
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Трагедия в бухте Караджинская
Жительница Брянской области России утонула во время купания в Черном море на западе Крыма.
Как сообщили в пресс-службе Главное управление Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии, информация о гибели туристки поступила накануне от отдыхающих.
Женщина, 1954 года рождения, купалась в бухте Караджинская.
«По словам свидетелей, тело погибшей было обнаружено на поверхности воды», - отметили спасатели.
Трагедия произошла в районе дикого пляжа.
На место происшествия выезжала оперативная группа Черноморского райотдела МЧС. Обстоятельства гибели отыхающей устанавливаются.
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