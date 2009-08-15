Упавшая волейбольная вышка убила девочку из Москвы

Девочка из Москвы погибла в результате падения на нее волейбольной судейской вышки в восточном Крыму.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии, информация о несчастном случае в поселке Героевское (Керчь) поступила к спасателям накануне во второй половине дня.

Ребенок, 2001 года рождения, играл с другими детьми на волейбольной площадке. «На девочку упала судейская вышка и ударила ее», – отметили спасатели.

Тело ребенка передано судмедэкспертам. Ведется следствие.