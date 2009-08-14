Севастопольские школьники продолжают удивлять знанием украинского языка

У севастопольских школьников по результатам внешнего оценивания показатели по украинскому языку и литературе, как и в предыдущие годы, выше среднеукраинских, об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель начальника управления образования и науки Севастопольской городской государственной администрации Жанна СЛЮСАР.

Она уточнила, что Министерство образования и науки Украины в нынешнем году не проводило анализ рейтинговых региональных показателей внешнего независимого оценивания, но показатели Севастополя в сравнении с всеукраинским уровнем выше по двум параметрам: выше процент абсолютно успешных результатов (это 7-12 баллов) и ниже процент непроходных баллов (1-4 балла).

По утверждению СЛЮСАР, два последних года по результатам внешнего оценивания по трем основным предметам – украинскому языку и литературе, математике и истории Украины – выпускники школ города Севастополя были в пятерке лидеров среди всех регионов Украины. В 2009 году эти же предметы выбрали максимальное количество одиннадцатиклассников, проходивших тестирование.

ее словам, гораздо успешнее, чем в 2008 году, справились школьники города с тестами по истории Украины: одиннадцатикласники города имеют тут в два раза больше блестящих результатов (10-12 баллов), чем в среднем по Украине, и в три раза меньше неудовлетворительных ответов (1-3 балла). Как добавила она, несколько снижены по сравнению с 2008 годом характеристики по математике – количество успешных ответов снижено почти на четверть. Доля школ нового типа в формировании лучших результатов составляет 60%, сообщила заместитель начальника управления.

СЛЮСАР также сообщила, что для участия в независимом внешнем оценивании в Севастополе было зарегистрировано 3598 человек. Из них 2534 - выпускники общеобразовательных школ, что составляет 84% всех учащихся одиннадцатых классов. В текущем году явка участников на тестирование сильно колебалась в зависимости от предмета. При этом процент участия одиннадцатиклассников составил 100%.