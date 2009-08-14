Тимошенко уверяет, что Украина самостоятельная

Украинский премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обеспокоена временной паузой в развитии отношений с Россией. При этом она заявляет, что Украина будет самостоятельно определять свою внутреннюю и внешнюю политику.

"Несмотря на то, что внешняя политика является конституционной прерогативой Президента, не могу обойти молчанием последние события в украинско-российских отношениях. Учитывая их важность, меня не может не тревожить крайне высокий градус публичной полемики на эту тему", - сказала ТИМОШЕНКО, слова которой цитирует пресс-служба Кабинета министров.

Руководитель правительства заверила, что делает все возможное для взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Россией, в первую очередь в экономической сфере. "Отношения с Россией строила и буду строить как равный с равным, на основе национальных интересов, взаимной выгоды, уважения к суверенитету и территориальной целостности", - сказала ТИМОШЕНКО.

При этом, отметила она, Украина без внешнего вмешательства будет определять свою внешнюю и внутреннюю политику, в том числе и в гуманитарной сфере. "Мы самостоятельно будем изучать собственное прошлое, самостоятельно справимся со всем в настоящем, самостоятельно будем строить собственное будущее. Реализация Украиной своих суверенных прав, формирование современной политической нации не есть и не может рассматриваться как политика, направленная против кого-либо", - сказала премьер.

ТИМОШЕНКО отметила, что Украина готова прислушиваться к мнению партнеров на Востоке и Западе, но вмешательства во внутренние дела не потерпит.

"Мне хотелось бы, чтобы украинские и российские дипломаты на всех уровнях проблемы, неминуемые во взаимоотношениях между любыми странами, выясняли не путем конфронтации и публичной полемики, а за столом переговоров. Считаю также недопустимой любую паузу в развитии сотрудничества между Украиной и Россией", - добавила глава Кабмина.