В Черном море катер наехал на российского пловца

Житель Москвы травмирован из-за наезда катера в Черном море на западе Крыма.

Как сообщили в пресс-службе Главное управление Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии, инцидент произошел накануне в Евпатории.

Катер, выйдя с территории базы разрешенной стоянки одного из санаториев, направлялся к надувному острову. «Подплывая к острову, водитель не заметил мужчину в воде, и катер наехал на него», - отметили в МЧС.

По данным спасателей, происшествие произошло «вне зоны купания» на расстоянии около 300 метров от берега.

«Пострадавший, 1960 года рождения, доставлен в хирургическое отделение больницы с диагнозом «резаная рана левого бедра», - добавили в пресс-службе.

На месте происшествия проведены оперативно-следственные мероприятия.