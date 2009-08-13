Антитабачный тур проведут в Крыму

Антитабачный тур пройдет 15 августа в населенных пунктах Крыма.

Колонна автомашин пройдет по маршруту: Симферополь – Севастополь – Ялта – Алушта – Симферополь с посещением Бахчисарая, Симеиза, Алупки, Гурзуфа, Партенита.

"Главная цель мероприятия – привлечь внимание жителей и гостей Крыма к проблемам негативного влияния курения: активного и пассивного, – на здоровье людей, а также к необходимости создания и поддержки территорий, свободных от табачного дыма," – отметили в Крымской антитабачной коалиции, которая объединяет экологов и врачей.

Молодые люди на роликах с флагами с надписью "Крым без табачного дыма" проедут по центральным улицам населенных пунктов, обращаясь к местным жителям и туристам с просьбой сделать полуостров свободным от сигаретного дыма.