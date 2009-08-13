Погода в Украине на завтра

По прогнозам синоптиков, 14 августа на территории Украины ожидается переменная облачность.

Ночью в северных, центральных, и областях Прикарпатья, днем в восточной части пройдут небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 21-26°, в южной части 25-30°; на высокогорье Карпат ночью около 10°, днем 13-18°, сообщили в Укргидрометцентре.

В Киевской области сохранится переменная облачность. Ночью возможен небольшой кратковременный дождь, местами гроза, днем без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 11-16°, днем 21-26°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 23-25°.