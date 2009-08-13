Высокая пожароопасность сохраняется в Крыму

Высокая пожарная опасность сохраняется на всей территории Крыма, предупреждает местных жителей и туристов Главное управление Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии.

Категорически запрещается сжигать траву и разводить костры вблизи полей, лесов и жилых массивов, сказано в обращении МЧС автономии.

Ежедневно в оперативных сводках проходит информация о том, что в Крыму горит сухая трава и стерня.

«Причиной пожара может стать неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации машин и агрегатов, неисправность техники, преднамеренные поджоги стерни, которые устраивают владельцы угодий – ведь это самый «быстрый и дешевый» способ избавиться от корней и стеблей собранных зерновых культур. При этом выжигание стерни является основной причиной пожаров в лесных массивах, огонь «приходит» извне – с полей, где бесконтрольно производится сжигание сухой травы и стерни, особенно со стороны автодорог», – отметил помощник начальника крымского Главка МЧС Владимир ИВАНОВ.

В этом году зарегистрировано 15 случаев сжигания стерни, площадь пожара составила около 103 га.