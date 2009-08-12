Память моряков «Курска» почтили в Севастополе

Память моряков, погибших девять лет назад на атомной подводной лодке «Курск» в Баренцевом море, почтили сегодня в Севастополе.

Из 118 членов экипажа атомохода 18 кровными и житейскими узами были связаны с городом-героем.

Во Владимирском соборе отслужили панихиду по погибшим. Прошло возложение цветов на кладбищах Северной стороны и Коммунаров.

Родственники погибших и члены Союза ветеранов Афганистана и других локальных конфликтов собрались в школе №15, где была торжественно открыта мемориальная доска выпускнику этого заведения - капитану 2-го ранга Юрию Щепетнову, погибшему на «Курске».

Как сообщили в отделе по делам прессы и информации горгосадминистрации, семьи погибших моряков АПЛ «Курск», как и члены семей моряков подлодки «Комсомолец», освобождены от уплаты всех коммунальных платежей. В Севастополе сегодня 17 таких семей.

Кроме того, по программе «Содействие» из городского бюджета ежеквартально выделяется пособие в размере 650 грн., а членами семьи погибших считаются не только вдовы и дети, но и родители подводников.

Семьи погибших моряков приравнены к семьям воинов-интернационалистов, не вернувшихся домой.