Прогноз погоды в Украине на среду

Завтра в западных областях Украины, местами в Крыму, а днем и в Житомирской и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом в западной части на западный, 5-10 м/с, на западе отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили в Укргидрометцентре.

Температура ночью 8-13°, в западных, южных областях и в Крыму местами 14-17°; днем 22-27°, на юге до 29°, в Карпатах 12-17°.

В Киевской области в среду осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем около 25°.