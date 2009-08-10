Лесной пожар в Севастополе ликвидирован

Причины и ущерб устанавливаются

Лесной пожар в Балаклавском районе Севастополя, возникший 8 августа, cегодня окончательно ликвидирован, сообщила пресс-служба Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций города. Огнем повреждены 60 га травы, кустарников, хвойной подстилки и 30 га смешанных лесонасаждений. Причины и ущерб от пожара устанавливаются.

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