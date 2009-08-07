СБУ искала террористов в Крыму (фото)

Антитеррористические тактико-специальные учения силовых ведомств прошли с 3 по 7 августа в Крыму под эгидой Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Мероприятие организовали в горно-лесистой местности Белогорского и Симферопольского районов автономии.

«Отрабатывались приемы работы спецподразделений в сложных ландшафтных условиях полуострова, методики обезвреживания условных террористов и освобождения заложников на объектах повышенной опасности, локализации и ликвидации террористических групп на транспорте и в населенном пункте», - сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Крыму.

В учениях задействовали силы крымских главков СБУ, МЧС и МВД, а также Внутренние войска, Военно-морские силы страны, бойцов «Сокола» и «Беркута», подразделения «А» украинской спецслужбы и других.

«Учения позволили проверить степень готовности личного состава спецподразделений различной ведомственной принадлежности к выполнению возложенных на них в рамках Государственной программы по борьбе с терроризмом в Украине», - сказано в сообщении.

Фото СБУ Крыма