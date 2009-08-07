Литвин: город Саки должен стать центром реабилитации спинальников

Крымский город Саки должен стать центром лечения и реабилитации инвалидов-спинальников, считает председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал сегодня журналистам после посещения специализированного спинального санатория имени академика Бурденко в Саках.

«Мое глубокое убеждение, он (город) должен стать центром реабилитации и лечения инвалидов-спинальников, для этого нужно соответствующее финансирование. Речь идет о дорогах (колясочники жаловались спикеру на плохие дороги в Саках), речь идет об освещении», – сказал ЛИТВИН.

Он поддерживает предложение ассоциации инвалидов-спинальников о присвоении санаторию им. Бурденко национального статуса. Придание учреждению такого статуса позволило бы государству финансировать его программы. «Нужно найти взаимопонимание между правительством и профсоюзами, ибо он (санаторий) находится на балансе профсоюзов. Когда бы было это национальное учреждение, национальный центр, сразу решилось бы много проблем (санатория)», – отметил ЛИТВИН.

Кроме этого, спикер парламента поддерживает предложение о возрождении в Саках научно-исследовательской деятельности. «Раньше в Саках находился исследовательский институт, здесь проводились операции. Сегодня это необходимо возродить, совершенно очевидно, что здесь нужно будет идти на создание отделения, может быть, филиала, одного из академических институтов – я имею академию медицинских наук – для того, чтобы те наработки, те технологии, тот опыт, который есть (у врачей санатория им. Бурденко), были претворены в практическую жизнь», – отметил председатель Верховной Рады.

Санаторий во времена СССР был базовым учреждением Союза по разработке методик лечения спинальных патологий. «С распадом Союза эта работа прекратилась, – рассказал журналистам главный врач санатория им. Бурденко Петр НАГОРНЫЙ. – Мы подняли вопрос о том, чтобы сделать какой-то научный центр, чтобы санаторий был базой именно для науки, изучения спинальной патологии, изучения новых методик. То есть здесь они будут разрабатываться, а потом внедряться по всей Украине».

В санатории трудятся более 600 работников. В учреждении может одновременно лечиться 371 человек.