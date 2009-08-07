Литвин не хочет сдаваться спонсорам

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, который заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, хотел бы по возможности оставаться независимым от спонсоров кандидатом.

Об этом он сказал сегодня в Саках в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН.

Общаясь с крымчанами, ЛИТВИН ответил на вопрос одного из них, почему на полуострове нет его билбордов. «Спрашивали, почему нет биг-бордов. Потому что, очевидно, спонсоров нет», - отметил он.

ЛИТВИН подчеркнул, что не стремится «кому-то сдаться». «Потому что потом нужно все отрабатывать, просто так ничего никто не дает», - сказал политик.

Он заверил, что хочет остаться «максимально независимым человеком». «Я хочу остаться, насколько это возможно, максимально независимым», - сказал председатель ВР.

На вопрос, кого он считает своими основными конкурентами на предстоящих президентских выборах, он ответил: «Нынешняя ситуация, экономическая и социальная, тотальное разочарование людей, неверие во вся и всех - это мой конкурент».