Пенсионер попал под трамвай в Евпатории
11:40, 06 августа 2009Крым
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Житель Запорожья "заработал" ссадины
Отдыхающий из Запорожья травмирован в результате наезда трамвая в городе Евпатория в Крыму.
Как сообщила пресс-служба Госавтоинспекции автономии, происшествие произошло накануне в центре города.
Двигаясь по проспекту Ленина со стороны площади Театральная, трамвай под управлением 28-летнего водителя наехал на 74-летнего пешехода, который переходил проезжую часть.
В результате ДТП житель Запорожья получил рваную рану правой голени, ссадины правой руки и лба.
Всего за сутки на дорогах автономии пострадали три пешехода.
Евпатория – единственный населенный пункт Крыма, где есть трамваи.
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