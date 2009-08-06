Пенсионер попал под трамвай в Евпатории

Отдыхающий из Запорожья травмирован в результате наезда трамвая в городе Евпатория в Крыму.

Как сообщила пресс-служба Госавтоинспекции автономии, происшествие произошло накануне в центре города.

Двигаясь по проспекту Ленина со стороны площади Театральная, трамвай под управлением 28-летнего водителя наехал на 74-летнего пешехода, который переходил проезжую часть.

В результате ДТП житель Запорожья получил рваную рану правой голени, ссадины правой руки и лба.

Всего за сутки на дорогах автономии пострадали три пешехода.

Евпатория – единственный населенный пункт Крыма, где есть трамваи.