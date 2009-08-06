Артеку подкинули 35 млн. на ремонт

Кабинет министров Украины выделил Министерству по делам семьи, молодежи и спорта 35 млн. грн. для осуществления неотложных мер по ремонту зданий, сооружений и инженерно-технических сетей государственного предприятия «Международный детский центр «Артек».

Как сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, средства также будут направлены на приобретение для «Артека» оборудования и автотранспортных средств, в частности, автомобилей скорой медицинской помощи.

31 января правительство одобрило изменения в Госбюджет-2009 о выделении 60 млн. грн. на приобретение путевок в «Артек» и выделило из резервного фонда 35 млн. грн. на обеспечение центра.