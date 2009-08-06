Отец заразил детей туберкулезом

В Симферополе отец, заразивший туберкулезом двух детей, не дожил несколько дней до суда.

Мужчина обвинялся по статье "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство", сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Мать детей по решению суда лишена родительских прав.

С 2004 года у двух девочек, 1993 и 1997 годов рождения, медики систематически находили вшей. До такого состояния детей довели родители - выяснила прокуратура Киевского района Симферополя.

Кроме педикулеза, у девочек обнаружили туберкулез, они заразились от отца. "Мужчина страдал открытой формой туберкулеза, но лечиться от болезни не желал: отказывался от прохождения планового медицинского лечения, не пускал в дом врачей и представителей социальных служб", - сообщило надзорное ведомство.

Дети направлены на лечение.