Дни молодежи тюркского мира проведут в Крыму

Дни молодежи тюркского мира и молодежный Курултай пройдут в Крыму 9-15 августа.

Главная тема мероприятия - «Крымскотатарское национальное движение от прошлого к настоящему и права человека».

Основная часть мероприятий состоится в Ялте. Выездные заседания пройду в Бахчисарае, Симферополе и Севастополе.

В программе - посещение исторических мест, выступления, концерт, презентация культур делегаций, марш представителей тюркского мира и тому подобное.

Международное объединение тюркской молодежи создано в 1992 году.