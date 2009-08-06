Дни молодежи тюркского мира проведут в Крыму

10:19, 06 августа 2009
Крым
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Поговорят о национальном движении

Дни молодежи тюркского мира и молодежный Курултай пройдут в Крыму 9-15 августа. 

Главная тема мероприятия - «Крымскотатарское национальное движение от прошлого к настоящему и права человека».  

Основная часть мероприятий состоится в Ялте. Выездные заседания пройду в Бахчисарае, Симферополе и Севастополе. 

В программе - посещение исторических мест, выступления, концерт, презентация культур делегаций, марш представителей тюркского мира и тому подобное. 

Международное объединение тюркской молодежи создано в 1992 году.

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