Коктебель снова накроет джаз

Международный фестиваль "Джаз Коктебель" состоится в крымском курортном поселке Коктебель с 10 по 13 сентября.

Как сообщила пресс-служба фестиваля, ожидается участие питерской группы Tequillajazz, британской группы Oi Va Voi, совместного проекта Kozak-Jazz-Rock от украинских "Гайдамаков" и польских Voo Voo, венгерских этно-джазменов Djabe, британской звезды Courtney Pine.

Кроме того, в Koktebel Jazz Festival-2009 примут участие гости из Беларуси: фрик-кабаре "Серебряная Свадьба", Akana, CherryVata, - и из России: Rekevin, Alissidjazz, Funky Soul Band.

Украину представят Pur Pur, Татьяна Боева и Play.Boyev.Band, "Всяк випадок", Vexlarsky Orchestra, Квинтет Дениса Аду, 2 Sleepy, Live, Юлия Рома и Просто Неба Project, dj DerBastler, Sergio Mega, dj Sivash, dj. Ekspert, Live, Aquabeat, Live.

Концерты будут проходить на двух сценах.

Вход на дневные выступления - бесплатный.

Стоимость билета (с 18:00 до 4:00) на 10 сентября составляет 60 грн., на 11 сентября - 125 грн., на 12 сентября - 175 грн.. На все три дня - 350 грн.