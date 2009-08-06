Литвин посетит Саки и Севастополь
10:00, 06 августа 2009Крым
0
Визит запланирован на пятницу
В пятницу, 7 августа, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН посетит с рабочим визитом города Саки и Севастополь, сообщила пресс-служба спикера.
В Севастополе глава парламента проведет пресс-конференцию.
Кроме того, ЛИТВИН осуществит запись на Севастопольской региональной государственной телерадиокомпании и Независимом телевидении Севастополя.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter