Литвин посетит Саки и Севастополь

Визит запланирован на пятницу

В пятницу, 7 августа, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН посетит с рабочим визитом города Саки и Севастополь, сообщила пресс-служба спикера. В Севастополе глава парламента проведет пресс-конференцию. Кроме того, ЛИТВИН осуществит запись на Севастопольской региональной государственной телерадиокомпании и Независимом телевидении Севастополя.

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