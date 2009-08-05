Кризис подпортил Крыму сезон

Снижение числа отдыхающих в Крыму в этом году министерство курортов и туризма автономии объясняет мировым финансовым кризисом.

«Основная причина недозагрузки Крыма состоит в мировом кризисе», – сказала первый заместитель министра Марина СЛЕСАРЕВА сегодня в Симферополе.

Как отметила чиновник, от кризиса пострадал не только Крым, но и его конкуренты: курорты Турции, России, Египта и Болгарии. По данным М.СЛЕСАРЕВОЙ, в курортном сезоне-2009 Болгария потеряла 10% отдыхающих, Египет – 10-15%, Россия – 15%, Турция – до 30%. «В этом ряду Крым достаточно прилично смотрится», – сказала замминистра туризма автономии.

В настоящее время заполняемость крымских здравниц составляет 86%. «Для августа, конечно, это маловато», – отметила чиновник.

При этом, сказала она, ряд предприятий санаторно-курортного комплекса «заполнены стопроцентно», у некоторых заполняемость даже больше 100%. «Там, где цены были осторожно подняты или сохранены на уровне прошлого года, нет вопросов с заполняемостью», – подчеркнула М.СЛЕСАРЕВА.

По официальным данным, в январе-июле 2009-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество отдыхающих в Крыму сократилось на 12,6% до 2 млн. 701 тыс. человек.

За семь месяцев организованно в санаторно-курортных учреждениях и туристских предприятиях автономии отдохнули более 524 тыс. человек, это на 21,9% ниже уровня того же периода минувшего года.