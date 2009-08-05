Россияне возвращаются в Крым

Жители Российской Федерации в этом году не отказались от отдыха в Крыму.

«В Крым возвращаются не потому, что мы создали все условия для россиян, а потому, что в этом году так складываются обстоятельства», – сказала сегодня журналистам в Симферополе первый заместитель министра курортов и туризма автономии Марина СЛЕСАРЕВА.

«Краснодарские курорты в этом сезоне дороже, чем мы. В Мексике – грипп, туда не едут. Турция цены оставляла на уровне прошлого года, а потом вдруг стала демпинговать, когда прошла договорная кампания, и потеряла часть своих туристов. Грузия – понятно, по каким причинам россияне туда не едут», – пояснила замминистра.

Кроме того, отметила СЛЕСАРЕВА, в этом году, чтобы завлечь российских курортников в Крым, туроператоры автономии провели широкую рекламную кампанию в РФ. «Каждый из туроператоров в среднем по пятьдесят тысяч долларов оставил там (потратил на рекламу). Ни в одну страну мы так не ездим широко и не добиваемся туристов так, как в Россию», – сказала чиновник.

Консул-советник Генерального консульства РФ в Симферополе Владимир ПАШЕДКО сегодня в ходе «круглого стола» заявил, что россияне ездили и будут ездить на отдых в Крым. «Даже если бы было землетрясение, даже если бы было наводнение, россияне все равно поехали бы в Крым», – сказал дипломат. При этом ПАШЕДКО отметил, что росту числа туристов препятствует соотношение уровня обслуживания и цен.