Побережье усыпано минами

Три авиационные бомбы нашли отдыхающие в сакском селе Штормовое на западе Крыма.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в автономии, 4 августа жители и гости Крыма обнаружили в общей сложности 9 предметов, представлявших серьезную опасность.

В Феодосии возле пирса купальщики обнаружили в море три артилерийских снаряда, в крепости «Керчь» найдена фугасная авиационная бомба.

В поселке городского типа Ленино курортники нашли морскую якорную мину в воде в 5 метрах от берега, на территории Красногорского поселкового совета местные жители - ручную гранату времен войны.

Пиротехники МЧС проводят работы по уничтожению боеприпасов.

С начала года крымские саперы уничтожили свыше 160 тысяч взрывоопасных предметов, из них более 4 тысяч единиц обнаружены и уничтожены в воде.