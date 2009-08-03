450 литров левого вина нашли в Ялте

450 литров винного фальсификата изъяли сотрудники налоговой милиции у жительницы ялтинского поселка Ливадия.

Она предлагала поддельный алкоголь в 1,5-литровых пластиковых бутылках под видом вин «Черный полковник», «Черный доктор», «Белый мускат красного камня» гостям и жителям Крыма, уверяя, что это – продукция завода.

На самом деле «левый» алкоголь готовился из дешевого вина с добавлением спирта, красителей и ароматизаторов. «Употребление подобных подделок может привести в лучшем случае к пищевому расстройству, а в худшем – к госпитализации», – отметила пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.

Материалы по этому факту будут переданы в суд.