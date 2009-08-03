450 литров левого вина нашли в Ялте
18:17, 03 августа 2009Крым
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Шмурдяк под видом «Черного доктора»
450 литров винного фальсификата изъяли сотрудники налоговой милиции у жительницы ялтинского поселка Ливадия.
Она предлагала поддельный алкоголь в 1,5-литровых пластиковых бутылках под видом вин «Черный полковник», «Черный доктор», «Белый мускат красного камня» гостям и жителям Крыма, уверяя, что это – продукция завода.
На самом деле «левый» алкоголь готовился из дешевого вина с добавлением спирта, красителей и ароматизаторов. «Употребление подобных подделок может привести в лучшем случае к пищевому расстройству, а в худшем – к госпитализации», – отметила пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.
Материалы по этому факту будут переданы в суд.
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