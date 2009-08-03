«Мазда» врезалась в «Жигули» в Крыму: ранены шесть человек (фото)

Шесть человек травмированы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Крыму, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции автономии.

Ночью 2 августа находившийся за рулем «Мазды» 19-летний симферополец дважды проигнорировал дорожные знаки «Уступи дорогу» и не предоставил преимущество в движении едущему по главной дороге автомобилю ВАЗ-2101, произошло столкновение. «Жигули» от удара откинуло за пределы проезжей части», - отметили в ГАИ.

Водитель и 20-летняя пассажирка «Мазды» попали в больницу с сотрясениями головного мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами.

20-летний водитель ВАЗа также получил серьезные травмы головы и перелом ребер. Трое пассажиров «Жигулей»: 20-летний парень и две 17-летние девушки, – госпитализированы с различными травмами.

Фото крымской ГАИ