Три десятка человек пострадали на крымских дорогах в выходные

Три человека погибли и двадцать восемь получили травмы в авариях на дорогах Крыма в эти выходные, сообщила сегодня пресс-служба Госавтоинспекции автономии.

В субботу произошло 7 аварий, в которых пострадали 13 человек.

В воскресенье в 11 ДТП погибли 3 человека и 15 пострадали.

Так, 2 августа на дороге Ялта-Севастополь, врезавшись в бордюрный камень, погиб мопедист из Луганской области (1992 года рождения).

В Симферополе умерла девушка-пешеход, на которую наехал автомобиль «Форд». Возраст погибшей уточняется.

В Красногвардейском районе от полученных в результате наезда автомобиля «Москвич» на дерево травм скончался в больнице водитель-крымчанин (1984 года рождения).