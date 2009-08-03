Три десятка человек пострадали на крымских дорогах в выходные
11:04, 03 августа 2009Крым
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Печальные сводки госавтоинспекции
Три человека погибли и двадцать восемь получили травмы в авариях на дорогах Крыма в эти выходные, сообщила сегодня пресс-служба Госавтоинспекции автономии.
В субботу произошло 7 аварий, в которых пострадали 13 человек.
В воскресенье в 11 ДТП погибли 3 человека и 15 пострадали.
Так, 2 августа на дороге Ялта-Севастополь, врезавшись в бордюрный камень, погиб мопедист из Луганской области (1992 года рождения).
В Симферополе умерла девушка-пешеход, на которую наехал автомобиль «Форд». Возраст погибшей уточняется.
В Красногвардейском районе от полученных в результате наезда автомобиля «Москвич» на дерево травм скончался в больнице водитель-крымчанин (1984 года рождения).
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