Курортник проткнул ногу штырем в Феодосии

Житель города Горловка Донецкой области, перелезая через забор пансионата в курортном поселке городского типа Орджоникидзе в Крыму, пострадал, наткнувшись на металлический прут.

Штырь проколол курортнику ступню, сообщила пресс-служба крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

«С помощью специальных ножниц спасатели освободили ногу», - отмечается в сообщении пресс-службы министерства.

Пострадавший, 1976 года рождения, доставлен в больницу.

В июне отдыхающая из Москвы проткнула ногу на пляже в городе Евпатория.