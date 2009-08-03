Курортник проткнул ногу штырем в Феодосии
10:41, 03 августа 2009Крым
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Ночью перелазил через забор
Житель города Горловка Донецкой области, перелезая через забор пансионата в курортном поселке городского типа Орджоникидзе в Крыму, пострадал, наткнувшись на металлический прут.
Штырь проколол курортнику ступню, сообщила пресс-служба крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
«С помощью специальных ножниц спасатели освободили ногу», - отмечается в сообщении пресс-службы министерства.
Пострадавший, 1976 года рождения, доставлен в больницу.
В июне отдыхающая из Москвы проткнула ногу на пляже в городе Евпатория.
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