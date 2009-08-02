В Крыму официально открылся КаZaнтип

Официальное открытие «КаZaнтипа» прошло в ночь на 2-ое августа в селе Поповка на западе Крыма.

«КаZaнтип» проводится уже 17-ый раз, передает корреспондент УНИАН.

В честь открытия устроили фейерверк. На главной сцене «оранжевой республики» сегодня ночью играл известный ди-джей Пол ван ДАЙК (Paul van Dyk, Германия). Это не единственная «звезда» мирового уровня, которая выступит на танцполах республики.

«Основная новинка – это наш лайн-ап, мировой топ-10», – сказал в интервью журналистам директор проекта «КаZaнтип» Николай КАРПОВ. Так, как ожидается, на закрытии Z-17 будет играть один из самых талантливых ди-джеев мира Армин ван БЮРЕН (Armin van Buuren, Нидерланды).

На «КаZaнтипе» произошли архитектурные изменения: появилась Башня влюбленных. «Каждый четверг там будут свадьбы, будут заключаться союзы на небесах», – отметил КАРПОВ.

В 2009-ом на «КаZaнтип» приехало больше иностранцев, чем в прошлые годы, отмечают организаторы. «Отдохнуть в Украине для европейской молодежи дешевле, чем отдыхать на Ибице», – сказал директор проекта.

«Несмотря на кризис, все равно «КаZантип» остается самым популярным местом для молодежи... Организаторы делают по максимуму. Не все возможно сделать за два-три года, уйдет еще несколько лет, чтобы привести все в идеальное (состояние), но все к этому идет», – заявил журналистам заместитель министра по делам молодежи, семьи и гендерной политике Крыма Алексей ЧЕРНЯК.

Открытие нынешней «Республики Z» собрало, как уверяют организаторы, такое же количество человек, как и в прошлом году.

Мультивиза, которая дает право неограниченного доступа на территорию «оранжевой республики» в течение всего периода проведения Z-17, в ночь на 2 августа стоила 1500 гривен. Одноразовый вход – в три раза меньше.

Желтый чемодан, сделанный по правилам республики, остается одним из ее символов и при условии заблаговременной регистрации дает право бесплатного входа на «КаZантип».

Z-17 продлится три недели.