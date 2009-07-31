Патриарх надеется, что Крым станет местом массового паломничества

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ надеется на увеличение числа паломников в Крыму.

«Первые шаги православной веры на нашей земле начались здесь, в Крыму. Я думаю, что одно только это превращает Крым в духовный центр для всего нашего народа», - сказал предстоятель Русской Православной Церкви в интервью журналистам в Симферополе после освящения крестов для куполов восстанавливаемого кафедрального Александро-Невского собора.

По мнению Патриарха КИРИЛЛА, Крым должен быть не только местом «пляжного отдыха» и «приятного времяпрепровождения».

Глава РПЦ надеется, что после возрождения у народа веры количество паломников в Крым, «к истокам нашего православия», увеличится.

После освящения крестов верующие начали кричать: «КИРИЛЛ – наш Патриарх».

Потом люди скандировали: «Россия! Россия!».