Патриарх надеется, что Крым станет местом массового паломничества
«Первые шаги веры начались здесь...»
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ надеется на увеличение числа паломников в Крыму.
«Первые шаги православной веры на нашей земле начались здесь, в Крыму. Я думаю, что одно только это превращает Крым в духовный центр для всего нашего народа», - сказал предстоятель Русской Православной Церкви в интервью журналистам в Симферополе после освящения крестов для куполов восстанавливаемого кафедрального Александро-Невского собора.
По мнению Патриарха КИРИЛЛА, Крым должен быть не только местом «пляжного отдыха» и «приятного времяпрепровождения».
Глава РПЦ надеется, что после возрождения у народа веры количество паломников в Крым, «к истокам нашего православия», увеличится.
После освящения крестов верующие начали кричать: «КИРИЛЛ – наш Патриарх».
Потом люди скандировали: «Россия! Россия!».