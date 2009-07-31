Ющенко женил сына (фоторепортаж)
11:36, 31 июля 2009Крым
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Невеста - уроженка Крыма
В РАГСе Печерского района Киева состоялась регистрация брака старшего сына Президента Украины Андрея ЮЩЕНКО и Елизаветы ЕФРОСИНИНОЙ.
Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата главы державы, церемония регистрации брака состоялась в узком кругу близких родственников жениха и невесты.
Избранница сына президента — сестра телеведущей Маши ЕФРОСИНИНОЙ, с Андреем девушка знакома уже несколько лет.
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