Крымский гроссмейстер принял российское гражданство

11:29, 31 июля 2009
Крым
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Указ Дмитрия Медведева (фото) 

Украинский гроссмейстер Сергей Карякин стал гражданином Российской Федерации.

25 июля президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому Карякин стал российским гражданином.

Сергей Карякин, родившийся в Симферополе, внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой гроссмейстер в мире. В составе сборной Украины Карякин выигрывал Шахматную олимпиаду в 2004 году, напоминает КоммерсантЪ

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