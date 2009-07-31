Крымский гроссмейстер принял российское гражданство

Указ Дмитрия Медведева (фото)

Украинский гроссмейстер Сергей Карякин стал гражданином Российской Федерации. 25 июля президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому Карякин стал российским гражданином. Сергей Карякин, родившийся в Симферополе, внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой гроссмейстер в мире. В составе сборной Украины Карякин выигрывал Шахматную олимпиаду в 2004 году, напоминает КоммерсантЪ

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