Крымский гроссмейстер принял российское гражданство
11:29, 31 июля 2009Крым
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Указ Дмитрия Медведева (фото)
Украинский гроссмейстер Сергей Карякин стал гражданином Российской Федерации.
25 июля президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому Карякин стал российским гражданином.
Сергей Карякин, родившийся в Симферополе, внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой гроссмейстер в мире. В составе сборной Украины Карякин выигрывал Шахматную олимпиаду в 2004 году, напоминает КоммерсантЪ
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