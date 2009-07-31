Поезд травмировал женщину в Крыму

В городе Джанкой в Крыму поезд «Симферополь – Санкт-Петербург» травмировал местную жительницу.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о несчастном случае на станции «Джанкой» поступила к спасателям накануне во второй половине дня.

«Поезд травмировал жительницу Джанкойского района, 1941 года рождения», – сообщили в МЧС.

Пострадавшая крымчанка с открытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы доставлена в реанимационное отделение больницы.