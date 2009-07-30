Крым готов к визиту патриарха

Государственная автомобильная инспекция просит водителей по возможности отказаться от поездок в центр Симферополя в пятницу во время визита в город патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Об этом корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре сообщил представитель пресс-службы крымской ГАИ.

«Госавтоинспекция просит водителей по возможности воздержаться 31 июля от поездок через центр Симферополя», - сказал он.

Как ожидается, предстоятель Русской православной церкви прибудет в Крым в пятницу, во второй половине дня. В Симферополе патриарх Кирилл посетит Свято-Троицкий женский монастырь, где поклонится мощам святителя Луки. Затем освятит накупольные кресты для восстанавливаемого кафедрального Александро-Невского собора.

В милиции Крыма не смогли уточнить, сколько правоохранителей задействуют для поддержания общественного порядка во время визита главы РПЦ, заверив, что их будет достаточное количество.

2 августа патриарх Кирилл проведет божественную литургию в Херсонесе (Севастополь).

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь сегодня подчеркнул, что визит главы РПЦ не несет политического подтекста.

«Это будет встреча отца со своими возлюбленными детьми. Святейший Патриарх будет молиться вместе со всеми нами за всех нас. Мы причастимся Святых Христовых тайн из одной Чаши. Это будет зримое единство всех чад Христовых, собравшихся в нашей Православной Тавриде, на месте крещения святого равноапостольного великого князя Владимира, чтобы получить благословение Первоиерарха нашей единой канонической Православной Матери-Церкви», - цитирует Лазаря пресс-служба крымской епархии.