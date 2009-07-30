Куницын ответил на вопросы милиции о «покушении» на Саратова

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН сегодня ответил на вопросы милиционеров, связанные с заявлением председателя горсовета Валерия САРАТОВА о готовящемся на него покушении.

Как сообщили в пресс-службе Севастопольской администрации, «проверку по заявлению проводит Управление по борьбе с организованной преступностью».

С КУНИЦЫНЫМ встретился первый заместитель начальника Управления МВД Украины в Севастополе, начальник УБОП Николай СВЕТОЧЕВ.

«Я понимаю, что правоохранительные органы обязаны разбираться по каждому подобному заявлению. Даже если оно отдает манией преследования», - отметил КУНИЦЫН.

«Со своей стороны, - продолжил он, - хочу пожелать Валерию САРАТОВУ полной безопасности и всяческого здоровья. Потому что теперь, когда мне говорят, что в заявлении написано: «КУНИЦЫН «заказал» САРАТОВА», я настаиваю на проведении тщательного расследования и даже психиатрической экспертизы заявителя».

По словам главы администрации, «потом, когда выяснится, что все это бред и провокация», он будет подавать иск в суд «на господина САРАТОВА о защите чести и достоинства».